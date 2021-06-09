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Ляшко заявив про продовження карантину і маскового режиму до кінця літа

Обмеження будуть пом'якшувати, але до кінця не скасують.

Ляшко заявив про продовження карантину і маскового режиму до кінця літа
Фото: Lb.ua

Кабінет міністрів продовжить карантин до кінця літа, незважаючи на покращення ситуації з захворюваністю на COVID-19.

Про це на засіданні уряду 9 червня сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Зайнятість ковідних ліжок в Україні - найменша з початку 2021 року. Восьмий тиждень поспіль спостерігається спад захворюваності на COVID-19. Добова кількість госпіталізацій продовжує знижуватися і знаходиться на найнижчому рівні з початку 2021 року. Реанімаційні ліжка зайняті на 29%, ліжка з киснем - на 15%, апарати штучної вентиляції легень - на 7%. Виписки переважають над госпіталізаціями майже вдвічі, відповідно кількість пацієнтів у ковідних лікарнях зменшилась за останню тижню на третину", - розказав Ляшко членам уряду.

Міністр підкреслив, що відсоток позитивних тестів на ковід в Україні вперше став нижче 5%, рекомендованих ВООЗ. Це свідчить про те, що епідемія знаходиться під контролем.

"Такий рівень тестувань і спадаюча динаміка захворюваності можуть вивести в ряд країн зі сприятливою епідемічною ситуацією за критеріями Європейського Союзу. А це у свою чергу може забезпечити вільні подорожі українців до країн Європейського Союзу вже влітку цього року", - сказав Ляшко.

В той же час міністр підкреслив, що COVID-19 не подолано, тому відмова від абсолютно всіх карантинних обмежень не є доцільним.

"Ми плануємо скасувати вимоги щодо наповнюваності залів, дозволити повноцінне функціонування спортзалів, а також спростити процес проходження кордону після літніх відпусток. Проти ми запропонуємо уряду продовжити карантину на літній період, оскільки коронавірус не подолано. І ми повинні залишити основні протиепідемічні обмеження, зокрема обов'язковість масок в громадських будівлях і транспорті, а також відповідальне ставлення до фізичної дистанції і не забувати про гігієну рук", - сказав він.

Він підкреслив, що у випадку збільшення захворюваності міністерство знову буде ініціювати введення "жовтих", "помаранчевих" і "червоних" карантинних обмежень.

Нагадаємо, що карантин в Україні діє з березня 2020 року. Після цього карантинні обмеження кілька разів змінювали – від повного локдауну по країні до карантину вихідного дня чи адаптивних обмежень.

21 квітня Кабінет міністрів продовжив карантин та режим надзвичайної ситуації через пандемію ковіду до 30 червня.

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