У Києві зафіксували найбільшу з середини травня добову кількість випадків COVID-19

Коефіцієнт виявлень знаходиться нижче 5% завдяки наймасовішому в Україні тестуванню.

У Києві протягом 7 червня виявили 700 хворих на коронавірус, що є найбільшим показником з середини травня. Загальна кількість підтверджених випадків захворювання від початку епідемії наближається до 210 тисяч.

Про це повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації.

Серед захворілих за минулу добу - 63 дитини, 392 жінки та 245 чоловіків.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 153, у Солом’янському – 137 та в Дарницькому районі – 120 випадків.

Незважаючи на значну кількість нових випадків ковіду, коефіцієнт виявлень в столиці низький - менше 5%. Столиця проводить найбільшу в Україні кількість тестувань - 2,1 тис. на 100 тисяч населення.

До лікарень Києва за добу госпіталізували 44 хворих на коронавірус, а також 25 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Протягом минулої доби зафіксували 866 випадків одужання від коронавірусу. Загалом хворобу подолали 186 тисяч мешканців столиці.

Нагадаємо, що загалом в Україні 7 червня виявили 1,6 тис. нових заражень коронавірусом.