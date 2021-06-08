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За добу в Україні виявили 1602 нові зараження коронавірусом

Щеплення отримали більше 48 000 людей. 

За 7 червня в Україні виявили 1602 нові випадки зараження коронавірусом, зокрема 95 у дітей і 94 - у медиків. 

Було госпіталізовано 483 людини, померли 118 осіб, одужали - 6 751. Про це повідомляється на сторінці Міністерства охорони здоров'я у Facebook.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 216 654 людини, померли 51 333, одужали - 2 101 722. 

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (700), Запорізькій (92), Київській (79), Донецькій (73) та Харківській (66) областях", -  йдеться у повідомленні. 

За добу вакцинували від ковіду 48 161 людину. Станом на 08 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 653 525 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 284 145 осіб. 

Фото: Міністерство охорони здоров'я

Нагадаємо, що у містах Україні відкрилися центри вакцинації, де можуть щепитися люди і не з пріорітетних груп. Для цього необхідно мати реєстрацію в "Дії" і, бажано, декларацію з сімейним лікарем. 

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