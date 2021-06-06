За добу в Україні менше тисячі випадків коронавірусу, Закарпаття – без нових хворих

За суботу, 5 червня в Україні було зафіксовано 937 нових випадків коронавірусу. Серед них - 50 дітей та 28 медпрацівників.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Дніпропетровській (131), м. Київ (102), Київській (81), Миколаївській (79) та Херсонській (61) областях.

Летальних випадків – 42.

Також за минулу добу госпіталізовано 994 особи і одужало 4 516 осіб.

За добу протестовано методом ПЛР – 16 749 осіб, методом ІФА – 3 953 особи і експрес-тестами – 11 567 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 214 517 осіб, одужало – 2 093 228, летальних випадків – 51 182 і проведено ПЛР-тестувань – 10 336 155.

Нагадаємо, за п’ятницю, 4 червня 2021 року в Україні було зафіксовано 1897 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед них - 91 дитина та 65 медпрацівників.