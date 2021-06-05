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За добу в Україні – 1897 випадків коронавірусу

Летальних випадків – 86.

За п’ятницю, 4 червня 2021 року в Україні зафіксовано 1897 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед них - 91 дитина та 65 медпрацівників.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (497), Київській (160), Запорізькій (138), Дніпропетровській (128) та Харківській (116) областях.

Летальних випадків – 86.

За минулу добу госпіталізовано 1 065 осіб і одужало – 8 330.

За добу протестовано: методом ПЛР – 29 061 особу, методом ІФА – 12 048 осіб і експрес-тестами – 19 312 осіб.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 2 213 580 осіб, одужало – 2 088 712 осіб, летальних випадків – 51 140 і проведено ПЛР-тестувань – 10 319 406.

Нагадаємо, за четвер, 3 червня в Україні зафіксували 2 266 нових випадків недуги, 95 людей з ковідом померли.

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