МОЗ підготувало список лікарень, які зможуть відновити планові госпіталізації та операції

В Україні в умовах карантину частину лікарень повернуть до надання планової меддопомоги, а частина лишиться приймати хворих на коронавірус. Про це під час години запитань до уряду повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Ляшко зазначив, що протягом двох тижнів відбувалися обговорення з керівниками лікарень і департаментами охорони здоров'я щодо визначення переліку закладів, які мають відновити надання планової меддопомоги.

"Є мережа ковідних лікарень і є лікарні, які працюють з основними пакетами. Під час реагування на спалахи восени і навесні збільшили ліжковий фонд для хворих на ковід - більше 50% від усього ліжкового фонду. Для того, щоб надавати планову допомогу і операції, потрібно скорочувати мережу лікарень - визначенням, не закриттям, і надавати допомогу людям з іншими неінфекційними хворобами. Визначили перелік лікарень, які спеціалізуються на хворих з ковідом,всі інші мають відновити допомогу надання іншим хворим. Маємо можливість надати медичну допомогу усім, хто її потребує", - запевнив Ляшко.

Перелік таких лікарень уже визначено. Нині у збільшенні чи навіть утриманні на вже створеному рівні ліжкового фонду для хворих на коронавірус немає потреби.

За словпами Ляшка, під час спалаху першої та другої хвиль ковіду близько половини всіх ліжок віддали для ковідних пацієнтів.

Нагадаємо, що заборона на планові госпіталізації була введена урядом на тлі зростання кількості хворих на ковід. Потім заборону лишили тільки для "червоної" зони. Зараз всі області України перебувають у "жовтій".

У деяких містах через брак пацієнтів деякі лікарні згортають ковідні відділення.