За минулу добу виявили 2 581 випадок ковіду, одужали 9 519 українців

За минулу добу в Україні зафіксували 2 581 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема захворіли 122 дитини та 129 медпрацівників.
За даними МОЗ, 2 червня від коронавірусної недуги одужали 9 519 осіб, було госпіталізовано 1 059 пацієнтів, 102 хворих померли.
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (529), Запорізькій (182), Дніпропетровській (177), Львівській (154) та Київській (143) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 529 випадків;
- Вінницька область – 30 випадків;
- Волинська область – 77 випадків;
- Дніпропетровська область – 177 випадків;
- Донецька область – 120 випадків;
- Житомирська область – 79 випадків;
- Закарпатська область – 48 випадків;
- Запорізька область – 182 випадки;
- Івано-Франківська область – 57 випадків;
- Київська область – 143 випадки;
- Кіровоградська область – 30 випадків;
- Луганська область – 48 випадків;
- Львівська область – 154 випадки;
- Миколаївська область – 65 випадків;
- Одеська область – 50 випадків;
- Полтавська область – 40 випадків;
- Рівненська область – 110 випадків;
- Сумська область – 78 випадків;
- Тернопільська область – 51 випадок;
- Харківська область – 134 випадки;
- Херсонська область – 92 випадки;
- Хмельницька область – 79 випадків;
- Черкаська область – 75 випадків;
- Чернівецька область – 53 випадки;
- Чернігівська область – 80 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
З початку пандемії в Україні захворіло 2 209 417 осіб. 2 072 091 пацієнтів побороли ковід, 50 959 померли від пов’язаних з хворобою ускладнень.
Раніше в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що наразі в Україні відбувається суттєве зниження захворюваності на COVID-19. Через брак пацієнтів деякі лікарні згортають ковідні відділення.