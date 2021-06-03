За минулу добу виявили 2 581 випадок ковіду, одужали 9 519 українців

За минулу добу в Україні зафіксували 2 581 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема захворіли 122 дитини та 129 медпрацівників.

За даними МОЗ, 2 червня від коронавірусної недуги одужали 9 519 осіб, було госпіталізовано 1 059 пацієнтів, 102 хворих померли.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (529), Запорізькій (182), Дніпропетровській (177), Львівській (154) та Київській (143) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 529 випадків;

Вінницька область – 30 випадків;

Волинська область – 77 випадків;

Дніпропетровська область – 177 випадків;

Донецька область – 120 випадків;

Житомирська область – 79 випадків;

Закарпатська область – 48 випадків;

Запорізька область – 182 випадки;

Івано-Франківська область – 57 випадків;

Київська область – 143 випадки;

Кіровоградська область – 30 випадків;

Луганська область – 48 випадків;

Львівська область – 154 випадки;

Миколаївська область – 65 випадків;

Одеська область – 50 випадків;

Полтавська область – 40 випадків;

Рівненська область – 110 випадків;

Сумська область – 78 випадків;

Тернопільська область – 51 випадок;

Харківська область – 134 випадки;

Херсонська область – 92 випадки;

Хмельницька область – 79 випадків;

Черкаська область – 75 випадків;

Чернівецька область – 53 випадки;

Чернігівська область – 80 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

З початку пандемії в Україні захворіло 2 209 417 осіб. 2 072 091 пацієнтів побороли ковід, 50 959 померли від пов’язаних з хворобою ускладнень.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що наразі в Україні відбувається суттєве зниження захворюваності на COVID-19. Через брак пацієнтів деякі лікарні згортають ковідні відділення.