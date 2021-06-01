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​ВООЗ перейменувала штами коронавірусу

Британський став Альфа, індійський - Дельта.

​ВООЗ перейменувала штами коронавірусу
Фото: EPA/UPG

Всесвітня організація охорони здоров'я назвала штами коронавірусу - британський, бразильський, південно-африканський та індійський - літерами грецького алфавіту.

Про це повідомила в твіттері експертка ВООЗ з реагування на COVID-19 Марія Ван Керкхове.

Згідно з новою класифікацією, так званий британський штам B.1.1.7 тепер називається Альфа, південно-африканський B.1.351 - Бета, бразильський P.1 - Гамма, індійський B.1.617.2 - Дельта.

Всі вони відносяться до групи штамів, що "викликають занепокоєння".

Ще шість штамів, що "становлять інтерес", отримали назви Епсилон, Зета, Ета, Тета, Йота та Каппа.

Нагадаємо, що у 2020 році хворобу, яку викликає новий коронавірус SARS-CoV-2, назвали Corona Virus Disease 2019, або COVID-19.

Таку назву придумали, щоб вона не була пов'язана з жодним географічним місцем. За такою ж логікою ВООЗ вирішила не використовувати географічні назви для штамів коронавірусу, хоча вони вже прижилися в побуті.

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