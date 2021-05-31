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Ляшко прогнозує послаблення карантину влітку

Голова МОЗ зазначив, що наразі масштабного спалаху ковіду вже немає.

Ляшко прогнозує послаблення карантину влітку
Фото: facebook/Віктор Ляшко

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко прогнозує послаблення карантинних обмежень в Україні влітку.

Про це він розповів в інтерв’ю ТСН.

"Так, на літній період. Вже є карантинна втома, пандемічна втома. Тому коли у нас стабілізація епідситуації, можна трохи-трохи відкрити, зробити певні послаблення", - зазначив Ляшко.

Він додав, що наразі хоча люди продовжують хворіти, масштабного спалаху вже немає.

"Так, але немає такого спалаху, такого масштабного... Тому ми говоримо про золоту середину – спроможністю медичної системи лікувати і економічними іншими речами", - сказав Ляшко.

Раніше міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що найближчим часом у кінотеатрах, концертних залах та музеях послаблять карантинні обмеження. Зокрема, за його словами, в Кабміні розглядають варіант зі збільшенням дозволених посадкових місць до двох третин замість 50%, які діють зараз. 

Нагадаємо, 21 квітня Кабінет міністрів продовжив карантин та режим надзвичайної ситуації через пандемію ковіду до 30 червня.

Наразі, станом на 30 травня, усі області України знаходяться у "жовтій" карантинній зоні.

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