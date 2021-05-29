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У Києві виявили за добу 377 хворих на коронавірус

До лікарень столиці госпіталізували 55 хворих.

У Києві за минулу добу, 28 травня 377 виявили хворих на коронавірус. Померли 6 людей.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

Захворіли: 136 жінок віком від 19 до 93 років та 223 чоловіки віком від 19 до 95 років. А також 7 дівчаток віком від 6 до 17 років і 11 хлопчиків від 8 місяців до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 83, у Святошинському – 81 та в Голосіївському районі – 62 випадки.

До лікарень столиці госпіталізували 55 хворих на коронавірус, а також 89 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 1680 людей. Загалом коронавірус подолали 163 588 мешканців столиці.

“Усього за період пандемії в місті 5076 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 206 278”, – повідомив Кличко.

Нагадаємо, у Києві на базі Міжнародного виставкового центру розпочав роботу Центр вакцинації проти коронавірусу.

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