За добу щеплення від ковіду отримали понад 16 тис. українців

Повністю вакциновані в Україні вже майже 117 тис. людей.

Протягом 27 травня в Україні 16 293 людини вакцинувалися проти COVID-19. Одну дозу отримали 6 883 людини, повністю імунізовані (тобто отримали другу дозу вакцини) - 9 410 людей.

За даними пресслужби МОЗ, протягом доби працювали 254 мобільних бригад і 1485 пунктів щеплення.

Станом на 28 травня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 595 635 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 999 074 особи, з них отримали 1 дозу – 999 072 особи, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 116 934 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 116 006 щеплень.

Як повідомляли, завтра, 29 травня, на Львівщині відкриють перший в Україні центр вакцинації, де зможуть зробити щеплення проти COVID-19 громадяни, які зареєструвалися у застосунку "Дія". Центр вакцинації створять на базі стадіону "Арена Львів".