За добу в Україні зафіксували 3 509 нових випадків ковіду

За минулу добу, 26 травня, в Україні зафіксовано 3 509 нових випадків коронавірусу. Захворіли, зокрема, 193 дитини та 82 медпрацівники.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 1 402 особи, одужали - 6 867. Від ускладнень померли 183 людини. Протестовано за добу 29 280 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 193 367 осіб, одужало – 2 006 918. Від ускладнень захворювання померли 50 067 громадян.

Всього було проведено 10 105 901 ПЛР-тестування.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (454), Дніпропетровській (284), Львівській (278), Харківській (233) та Київській (194) областях.

Фото: МОЗ

Також зазначається, що від початку кампанії вакцинації в Україні було проведено усього 1 099 713 щеплень.

Фото: МОЗ

Нагадаємо, смертність від ковіду в Україні вдвічі менша від пікової, але лишається високою. Про це свідчать дані дослідження НАН.

21 квітня в НАН повідомили, що смертність від коронавірусу перебуває в завершальній фазі плато, її зменшення очікується найближчими днями.