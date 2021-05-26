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До України прибула чергова партія китайської вакцини від COVID-19

Це четверта і передостання партія вакцини від Sinovac Biotech в рамках підписаного минулого року контракту.

До України прибула чергова партія китайської вакцини від COVID-19
Фото: qha.com.ua

До України прибуло 500 тис. доз вакцини проти коронавірусу CoronaVac китайського виробника Sinovac Biotech.

Про це повідомляє “Укрінформ”.

Рейс TK 459 "Стамбул-Київ", яким група компаній "Лекхім" доставляє вакцину, мав прибути до аеропорту "Бориспіль" за розкладом о 20:10, однак приземлився раніше цього часу.

Це вже четверта і передостання партія вакцини від Sinovac.

Нагадаємо, що 30 грудня 2020 року Україна законтрактувала 1,9 мільйона доз китайської вакцини за 964,3 млн гривень. 25 березня в Україну привезли першу партію з 215 тис. доз вакцини. Робити щеплення китайською вакциною в Україні почали з 13 квітня.

Раніше ефективність вакцини від коронавірусу компанії Sinovac викликала сумнів через різні дані під час клінічних досліджень. Втім у реальних умовах препарат показує себе дуже добре.

Крім вакцини від коронавірусу компанії Sinovac в Україні використовують вакцини виробників Pfizer та AstraZeneca (Covishield, SKBio).

Раніше сьогодні до України прибула перша партія вакцини від ковіду виробника Pfizer, придбана за державний кошт.

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