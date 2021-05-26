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Помер чоловік, який першим у світі отримав щеплення від коронавірусу

81-річний британець Вільям Шекспір помер від інсульту.

Помер чоловік, який першим у світі отримав щеплення від коронавірусу
Фото: ВВС

Помер британець Вільям Шекспір, який став першим чоловіком у світі, який отримав щеплення від коронавірусу.

Він отримав щеплення Pfizer-BioNTech у грудні в Університетській клініці Coventry, передає ВВС.

Перед ним щеплення отримала перша жінка Маргарет Кенан, якій на той момент було 90 років.

Вільяму Шекспіру був 81 рік, і його смерть не пов'язана з вакцинами. У госпіталі заявили, що пан Шекспір помер від інсульту.

Нагадаємо, Велика Британія першою у світі дозволила використовувати вакцину від коронавірусу, розроблену Pfizer і BioNTech. Щепити британців почали торік 8 грудня. Нині в Британії повністю вакциновано майже 23 млн, або більш ніж 34% населення.

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