У районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі розпочався другий етап вакцинації військовослужбовців Збройних сил України.

Про це повідомила пресслужба Командування Медичних сил ЗСУ.

Щеплення проводиться вакциною Covishield. Відповідно до умов виробника вакцини, що щеплення виконуються у два етапи.

"Станом на сьогодні в операції Об’єднаних сил, завдяки вдало проведеній роботі серед особового складу, а також набутому позитивному досвіду щодо проведення щеплень, кількість охочих пройти вакцинацію зростає. Ми маємо тенденцію, що в район проведення ООС для виконання завдань приїжджає особовий склад, який вже завчасно отримав першу дозу вакцини в пунктах постійної дислокації. На місці вони отримують другу вакцину відповідно до встановлених термінів", – зазначив начальник медичної служби ООС полковник медичної служби Олександр Авраменко.

Другий етап вакцинації проводиться на тимчасових пунктах щеплень, розгорнутих на базі військових мобільних госпіталів, цивільних лікарень.

Випадків післявакцинальних ускладнень у військовослужбовців, які б вимагали стаціонарного лікування, не зафіксовано.

"За наявною інформацією, можуть виникати реакції, передбачені виробником вакцини у вигляді підвищення температури на тривалий термін, що є показником активного вироблення імунітету у людини, яка отримала щеплення", - зазначили у Командуванні.

Фото: facebook.com/Ukrmilitarymedic

Фото: facebook.com/Ukrmilitarymedic

Нагадаємо, 2 березня президент Володимир Зеленський вакцинувався як верховний головнокомандувач. Щеплення зробили вакциною AstraZeneca індійського виробництва, купленою за бюджетні гроші. Це відбулося на території військового мобільного госпіталю №59 разом з військовими медиками та військовослужбовцями, які виконують бойові завдання на передовій. Там само від коронавірусу вакцинувався і голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.

Станом на 23 травня у ЗСУ отримали першу дозу вакцини 52 296 осіб, зокрема - 3 289 військових медиків.