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Внаслідок ковіду померло ще 13 киян

Усього за період пандемії в місті зафіксували 5017 летальних випадків від вірусу.

Внаслідок ковіду померло ще 13 киян

У Києві за суботу, 22 травня виявили ще 73 хворих на коронавірус. Померли 13 людей.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Захворіли: 45 жінок віком від 18 до 91 років, 25 чоловіків віком від 28 до 94 рокiв. А також 2 дівчинки 10 та 16 років та 1 хлопець 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в Святошинському районі – 19, Деснянському – 13 та в Солом’янському районі – 10 випадків.

До лікарень столиці госпіталізували 17 хворих на коронавірус, а також 101 пацієнта з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 2771 людина. Загалом коронавірус подолали 144 972 мешканця столиці.

“Усього за період пандемії в місті 5017 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні 204 151”, – повідомив Кличко.

Нагадаємо, за минулу добу, 22 травня 2021 року в Україні зафіксовано 2 533 нові випадки захворювань на COVID-19. Летальних випадків – 89.

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