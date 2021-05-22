Донеччина досі залишається у “помаранчевій” карантинній зоні

Станом на суботу, 22 травня у “помаранчевій” зоні зони епіднебезпеки поширення COVID-19 залишається Донецька область.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

У цьому регіоні відсоток від епідемічного порогу складає 101,5%. Рівень госпіталізацій в області на 21 травня становить 35,5 при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення, рівень завантаженості ліжок з киснем – 39,9% при граничному показнику 65%.

Всі інші області і Київ – “жовті”.

Водночас найменший відсоток від епідемічного порогу зафіксовано у Києві, на Вінниччині, Закарпатті, Київщина, Миколаївщині і Полтавщині, показники у цих областях виділені зеленими позначками.

Станом на 21 травня "зелений" коєфіцієнт виявлення випадків інфікування зафіксовано у Вінницькій області - він становить 4,5%.

Нагадаємо, 13 травня всі області України перейшли до "жовтої" зони епідемічної небезпеки.

Донеччина повернулася до “помаранчевої” карантинної зони 18 травня.

Миколаївську область знову віднесли до "помаранчевої" зони 14 травня, однак тепер регіон знову має “жовті” обмеження.

16 травня до "помаранчевої" зони потрапила Черкащина, яка нині знову "жовта".

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що найближчим часом частина областей може перейти в "зелену" зону.