Атака по Израилю. Причины и противодействие
Атака по Израилю. Причины и противодействие
Адвокати Порошенка анонсували позов проти Гордона за наклеп
Адвокати Порошенка анонсували позов проти Гордона за наклеп
Секретар РНБО назвав основну ознаку олігарха
Секретар РНБО назвав основну ознаку олігарха
Медведчук. Путин. Встреча. Нормандия
Медведчук. Путин. Встреча. Нормандия
​Справа Медведчука: гроші і державна зрада
​Справа Медведчука: гроші і державна зрада
«Червоні лінії» для Кремля, або чому нам треба готуватися до війни
«Червоні лінії» для Кремля, або чому нам треба готуватися до війни
Депутата Гончаренка обікрали в поїзді
Депутата Гончаренка обікрали в поїзді
Юрий Костюк: «Слуга народа» - сказка о том, что все у нас будет хорошо»
Юрий Костюк: «Слуга народа» - сказка о том, что все у нас будет хорошо»
Медведчук відреагував на обшуки та підозру у держзраді
Медведчук відреагував на обшуки та підозру у держзраді
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Усі області України перейшли до "жовтої" зони, - МОЗ

Останніми з "помаранчевої" зони вийшли Миколаївська та Черкаська області.

Усі області України перейшли до "жовтої" зони, - МОЗ
Фото: EPA/UPG

Станом на четвер, 13 травня, всі області України перейшли до "жовтої" зони епідемічної небезпеки.

Відповідні дані оприлюднено на сайті Міністерства охорони здоров’я.

Останніми з "помаранчевої" зони в "жовту" перейшли Миколаївська та Черкаська області.

Нагадаємо, останньою з "червоної" зони у суботу, 8 травня вийшла Сумська область.

"Жовтий" рівень передбачає заборону:

  • перебування в громадських будинках і спорудах та громадському транспорті без захисних масок, що закривають ніс та рот;
  • перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу;
  • самовільного залишання місць самоізоляції, обсервації;
  • проведення масових заходів за участю більше однієї особи на 4 кв. метри площі або наповненістю залів понад 50 відсотків місць (окрім проведення офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів із глядачами з наповненістю не більш як 50 відсотків місць);
  • приймання відвідувачів у кінотеатрах, інших закладах культури з наповненістю залів понад 50 відсотків місць;
  • здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів у кількості більшій, ніж кількість місць для сидіння, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу;
  • проведення дискотек, робота розважальних закладів (нічних клубів), діяльність закладів громадського харчування з організацією дозвілля, у тому числі проведення святкових заходів, банкетів, майстер-класів, публічних подій тощо;
  • роботу після 24-ї та до 7-ї години закладів громадського харчування, крім адресної доставки замовлень та замовлень навинос;
  • розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування на відстані меншій, ніж 2 метри за сусідніми столиками та більш як чотири особи за одним столом (без урахування дітей віком до 18 років);
  • діяльність суб’єктів господарювання, які обслуговують відвідувачів без маркування для дотримання дистанції у 1,5 метра в черзі, забезпечення працівників засобами індивідуального захисту та централізованого збору використаних засобів індивідуального захисту в окремі контейнери;
  • діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (крім готелів, санаторно-курортних закладів, установ і закладів, які надають соціальні послуги, реабілітаційних установ тощо);
  • відвідування закладів освіти здобувачами освіти у разі, коли на самоізоляції через контакт із пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19 перебуває більш як 50 відсотків здобувачів освіти та персоналу закладу освіти;
  • проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю здобувачів освіти з більше ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів (відвідувачів);
  • проведення державними та комунальними закладами охорони здоров’я планових заходів з госпіталізації, крім низки невідкладних випадків;
  • діяльність спортзалів, фітнес-центрів, які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку одна особа на 10 кв. метрів загальної площі приміщення, басейнів - більше ніж чотири особи на одній доріжці для індивідуальних занять або шість осіб для спортивно-тренувальних груп;
  • відвідування пунктів (місць) тимчасового тримання осіб, пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, та пунктів тимчасового розміщення біженців, крім осіб, які надають правову допомогу особам, які перебувають в таких пунктах;
  • відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального захисту.

Як повідомляли, адаптивний карантин в Україні буде продовжено до серпня. Коли уряд побачить, що епідемію вдалося побороти, карантин буде скасовано.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Читайте також