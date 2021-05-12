За добу в Україні 4 538 нових випадків COVID-19, щеплено 18 264 людини

У вівторок, 11 травня, в Україні було проведено 38 959 тестувань методом ПЛР і виявлено 4 538 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 180 дітей та 142 медпрацівники.

Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Минулої доби одужало 19 766 осіб, госпіталізовано 1 349 людей, 356 пацієнтів з ковідом померли.

Найбільша кількість підтверджених випадків за добу зареєстрована у Києві (627), Рівненській (471), Полтавській (380), Донецькій (356) та Харківській (345) областях.

За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіло 2 129 073 особи, 1 797 136 із них одужали, 46 987 - померли.

Протягом 11 травня в Україні проти COVID-19 щеплено 18 264 людини. Щеплення проводилось 192 мобільними бригадами з імунізації та 809 пунктами щеплення.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 882 621 людину, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 928 осіб.

Станом на 11 травня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 535 951 людина.

Кількість захворювань та щеплень у Києві та областях:

м. Київ – 627 випадків/ 1 217 щеплень;

Вінницька область – 63 випадки/ 850 щеплень;

Волинська область – 139 випадків/ 467 щеплень;

Дніпропетровська область – 211 випадків/ 1 649 щеплень;

Донецька область – 356 випадків/ 970 щеплень;

Житомирська область – 60 випадків/ 578 щеплень;

Закарпатська – 12 випадків/ 489 щеплень;

Запорізька область – 275 випадків/ 1 190 щеплень;

Івано-Франківська область – 31 випадок/ 857 щеплень;

Київська область – 169 випадків/ 619 щеплень;

Кіровоградська область – 52 випадки/ 458 щеплень;

Луганська область – 199 випадків/ 554 щеплення;

Львівська область – 136 випадків/ 1 881 щеплення;

Миколаївська область – 132 випадки/ 851 щеплення;

Одеська область – 150 випадків/ 886 щеплень;

Полтавська область – 380 випадків/ 616 щеплень;

Рівненська область – 471 випадок/ 514 щеплень;

Сумська область – 58 випадків/ 339 щеплень;

Тернопільська область – 54 випадки/ 693 щеплення;

Харківська область – 345 випадків/ 325 щеплень;

Херсонська область – 31 випадок/ 50 щеплень;

Хмельницька область – 153 випадки/ 661 щеплення;

Черкаська область – 304 випадки/ 591 щеплення;

Чернівецька область – 65 випадків/ 540 щеплень;

Чернігівська область – 65 випадків/ 419 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про певне зростання захворюваності на ковід через травневі свята.