Україна почала переговори про закупку вакцин від коронавірусу на 2022 і 2023 роки

"Міжнародне право не працює на ринку вакцин, його просто не існує".

Україна почала попередні переговори про закупку вакцин від коронавірусу на 2022 і 2023 роки.

Про це на брифінгу в вівторок, 11 травня, сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Я як міністр вже почав переговори щодо забезпечення вакцинами в 2022 році, в 2023 році, щоб ми мали контакти. Міжнародне право не працює на ринку вакцин, його просто не існує. Кожна країна виборює вакцини для захисту власного населення", - заявив Степанов.

На 2021 рік Україна законтрактувала поки що 42 млн доз вакцини.

"Україна законтрактувала і вже до кінця 2021 року має отримати 42 млн доз вакцин. Це препарати за прямими контрактами між державою Україна й виробниками вакцин. Йдеться про 20 млн доз Pfizer, 2 млн доз AstraZeneca [CoviShield], 10 млн NovaVax та 1,9 млн доз Sinovac/CoronaVac. А також 8 млн доз вакцин від глобальної ініціативи Covax", - сказав Степанов.

Цього буде достатньо для вакцинації більшості дорослих в Україні.

Нагадаємо, що Україна поставила за мету до кінця 2021 року вакцинувати від коронавірусу 70% дорослого населення. При цьому існує ймовірність, що надалі щеплення потрібно буде робити регулярно.