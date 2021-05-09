Змін у карантинному розподілі областей немає.

Станом на сьогодні, 9 травня, сім областей України залишаються в “помаранчевій”, карантинній зоні.

Про це йдеться на сайті МОЗу.

Це: Волинь, Донеччина, Житомирщина, Кіровоградщина, Луганщина, Тернопільщина і Черкащина. Решта регіонів - "жовті".

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що ситуація з COVID-19 в Україні суттєво покращилась.

“Цього тижня не залишилося жодної області з “червоним” рівнем епідемічної небезпеки. Модель адаптивного карантину показала свою ефективність і допомогла Україні уникнути загальнодержавного локдауну”, – сказав він.

Шмигаль водночас закликав українців не втрачати пильність, адже вірус нікуди не зник.

“Ми маємо проявити обачність, аби уникнути чергового погіршення ситуації. Маска, соціальна дистанція, дезінфекція і вакцинація – сьогоднішній рецепт протидії коронавірусу”, – йдеться у повідомленні українського прем'єра.

Нагадаємо, з суботи, 8 травня усі області України вийшли з “червоної” карантинної зони.