Станом на сьогодні, 9 травня, сім областей України залишаються в “помаранчевій”, карантинній зоні.
Про це йдеться на сайті МОЗу.
Це: Волинь, Донеччина, Житомирщина, Кіровоградщина, Луганщина, Тернопільщина і Черкащина. Решта регіонів - "жовті".
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що ситуація з COVID-19 в Україні суттєво покращилась.
“Цього тижня не залишилося жодної області з “червоним” рівнем епідемічної небезпеки. Модель адаптивного карантину показала свою ефективність і допомогла Україні уникнути загальнодержавного локдауну”, – сказав він.
Шмигаль водночас закликав українців не втрачати пильність, адже вірус нікуди не зник.
“Ми маємо проявити обачність, аби уникнути чергового погіршення ситуації. Маска, соціальна дистанція, дезінфекція і вакцинація – сьогоднішній рецепт протидії коронавірусу”, – йдеться у повідомленні українського прем'єра.
Нагадаємо, з суботи, 8 травня усі області України вийшли з “червоної” карантинної зони.