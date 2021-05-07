У Києві посилили контроль за використанням вакцин від коронавірусу, - КМДА

Наразі у столиці вакцинують осіб вікової групи 65 років і старше та громадян із цільових груп.

У столиці посилили контроль за використанням вакцини від COVID-19 виключно для цільових груп, визначених дорожньою картою МОЗ України.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Лист із відповідним закликом до голів райдержадміністрацій, у підпорядкуванні яких знаходяться центри первинної медико-санітарної допомоги та консультативно-діагностичні центри, на базі яких розташовані вакцинальні пункти, підписала директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург", - йдеться у повідомленні.

У листі міститься нагадування про те, що на сьогодні проводиться вакцинація осіб вікової групи 65 років і старше та громадян із цільових груп попередніх етапів вакцинації. Наголошується, що зустрічаються (зокрема, за повідомленнями громадян, які є дописувачами соціальних мереж) випадки вакцинації осіб, які не входять до пріоритетних груп, визначених дорожньою картою, що є неприпустимим.

Фото: kyivcity.gov.ua

Гінзбург зауважила, що за даними звітних форм МОЗ, в столиці серед осіб, які не увійшли до пріоритетних груп вакцинована 91 людина. Для прикладу, в Миколаївській області – 900 осіб, у Черкаській – 768, Кіровоградській – 408, у Харкові – 367 осіб, Полтавській області – 292 тощо.

"Київ за чисельністю населення є найбільшим містом країни. Передбачувано, що при найкращих показниках вакцинації, які вже багато тижнів поспіль утримує столиця, можливі поодинокі випадки порушень. Та в порівнянні з офіційними статистичними даними МОЗ в інших регіонах ці випадки саме поодинокі", - зазначила вона.

Окремо директорка Департаменту додала, що всі публічні особи, які раніше були щеплені згідно наказу МОЗ у рамках кампанії щодо популяризації вакцинації, обов’язково отримають другу дозу вакцини.

Раніше МОЗ назвало дати початку введення другої дози по кожній з вакцин. За словами заступника міністра Віктора Ляшка, ковішилдом почали щеплювати 24 лютого, друге щеплення має початися 19 травня. Вакциною Coronavac почали щеплення 13 квітня, інтервал 28 днів, тому друге щеплення має початися 11 травня. Вакциною Pfizer почали 18 квітня, інтервал три тижні, тому друге щеплення має початися 9 травня.

Тих, кого у квітні почали вакцинувати корейською AstraZeneca-SKBio, друге щеплення очікує через три місяці влітку.

Нагадаємо, що від початку вакцинальної кампанії дві дози вакцини отримали тільки 428 осіб.