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МОЗ назвало дати початку введення другої дози по кожній з вакцин

Поки що дві дози отримали тільки 428 людей.

МОЗ назвало дати початку введення другої дози по кожній з вакцин
Фото: kyivcity.gov.ua

Протягом травня в Україні почнуть вводити другу дозу вакцини від коронавірусу тим, хто вже отримав перше щеплення.

Про це сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 822 196 людей. З них 480 тисяч - вакциною AstraZeneca/CoviShield, 67 тисяч - вакциною Sinovac/Coronavac, 49 тисяч - вакциною Pfizer, 225 тисяч - вакциною AstraZeneca-SKBio.

"Ковішилдом почали щеплювати 24 лютого, друге щеплення має початися 19 травня. Вакциною Coronavac почали щеплення 13 квітня, інтервал 28 днів, тому друге щеплення має початися 11 травня. Вакциною Pfizer почали 18 квітня, інтервал три тижні, тому друге щеплення має початися 9 травня", - сказав Ляшко.

Тих, кого у квітні почали вакцинувати корейською AstraZeneca-SKBio, друге щеплення очікує через три місяці влітку.

Нагадаємо, що від початку вакцинальної кампанії дві дози вакцини отримали тільки 428 осіб.

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