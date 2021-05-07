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Україна розраховує на першу партію вакцини NovaVax у липні-серпні

Законтрактовано 10 млн доз, ведуться перемовини про збільшення до 15 млн.

Україна розраховує на першу партію вакцини NovaVax у липні-серпні
Фото: cgtn.com

Україна розраховує отримати першу партію вакцини проти коронавірусу NovaVax у липні-серпні.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов після зустрічі з власником індійського виробника вакцин Serum Institute Сайрусом Пунавалою.

"Вже в липні-серпні ми очікуємо на перші поставки вакцини NovaVax, із законтрактованих нами 10 млн. Обговорили з паном Пунавалою можливість збільшення обсягів постачання NovaVax з 10 до 15 млн вже цього року. А також збільшення обсягів першої партії вакцин – з 2 до 4 млн доз", - цитує Степанова пресслужба МОЗу.

Serum Institute також виробляє вакцину AstraZeneca/CoviShield. За контрактом з Україною він мав ще у березні поставити 1,5 млн доз, але не зміг цього зробити через мораторій індійського уряду. Він діятиме щонайменше до кінця весни.

"Зі свого боку ми робимо все можливе, щоб розблокувати постачання вакцин. Я написав низку листів до індійського уряду. Також прем’єр-міністр Денис Шмигаль декілька разів звертався до свого індійського колеги з проханням дати дозвіл на експорт вакцин. Сподіваємося, що ситуація владнається найближчим часом", - написав Степанов.

Нагадаємо, що Novavax оцінила ефективність своєї вакцини у 96,4% для оригінального штаму і 86,3% для "британського".

Вакцина Novavax - це субодинична вакцина, що містить білки вірусу SARS-CoV-2. Вона "вчить" організм людини виробляти відповідну реакцію на ці білки. За схожим принципом працюють вакцини від грипу і гепатиту В. Для повної імунізації препаратом Novavax потрібно ввести дві дози з інтервалом у 21 день. 

Novavax - американська компанія, але її вакцина за ліцензійною угодою буде вироблятися на потужностях Serum Institute.

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