Мішкіна і Чепігу підвищили, вони зараз працюють на Кремль, - Грозєв
Мішкіна і Чепігу підвищили, вони зараз працюють на Кремль, - Грозєв
Вони вбивають і в Африці
Вони вбивають і в Африці
Навіщо нам Терешкова, або Коли перейменують українські вулиці, названі на честь російських окупантів
Навіщо нам Терешкова, або Коли перейменують українські вулиці, названі на честь російських окупантів
Компанія Ілона Маска вперше посадила без вибуху корабель Starship
Компанія Ілона Маска вперше посадила без вибуху корабель Starship
Доклад Пентагона и угроза России. Холодная война 2.0
Доклад Пентагона и угроза России. Холодная война 2.0
Гривня йде в «цифру»: навіщо Україні власна електронна валюта
Гривня йде в «цифру»: навіщо Україні власна електронна валюта
Україна облаштувала 400 км протитанкового рову і 100 км паркану в рамках проєкту "Стіна"
Україна облаштувала 400 км протитанкового рову і 100 км паркану в рамках проєкту "Стіна"
Мінекономіки запропонувало підвищити мінімальні ціни на алкоголь
Мінекономіки запропонувало підвищити мінімальні ціни на алкоголь
На Тернопільщині колишній військовослужбовець убив одного з шести нападників на його будинок
На Тернопільщині колишній військовослужбовець убив одного з шести нападників на його будинок
ГоловнаСвіт

Україна готова поділитися киснем з Індією, - Шмигаль

В країні щодоби підтверджують понад 300 тисяч випадків ковіду.

Україна готова поділитися киснем з Індією, - Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що українська влада поділиться з Індією киснем. Україна вирішила допомогти з подоланням масштабного спалаху коронавірусу в Індії.

Про це йшлося в ефірі програми "Право на владу", передає РБК-Україна.

"Стосовно питань Індії. Уряд України запропонував підтримку уряду Індії. Як і всі країни, ми звернулися до Індії та запитали, яка допомога може бути надана. Вони відмовилися від всього, крім кисню. Зараз технічно відпрацьовуються ці питання", - сказав прем'єр.

Днями в Індії зафіксували новий рекорд смертельних випадків від коронавірусу. В країні щодоби підтверджують понад 300 тисяч випадків. Цей спалах пов'язують з новим штамом коронавірусу, який називають "індійським".

Через велику кількість хворих в Індії не вистачає кисню та препаратів, тому вже понад 40 країн зголосилися їй допомогти, у тому числі - Сполучені Штати та Велика Британія.

Нагадаємо, сььогодні Індія встановила новий антирекорд із кількості випадків ковіду. Загальна кількість захворювань за весь час пандемії сягнула 21 077 410 осіб, із них 230 168 людей померли.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також