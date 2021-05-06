Україна готова поділитися киснем з Індією, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що українська влада поділиться з Індією киснем. Україна вирішила допомогти з подоланням масштабного спалаху коронавірусу в Індії.

Про це йшлося в ефірі програми "Право на владу", передає РБК-Україна.

"Стосовно питань Індії. Уряд України запропонував підтримку уряду Індії. Як і всі країни, ми звернулися до Індії та запитали, яка допомога може бути надана. Вони відмовилися від всього, крім кисню. Зараз технічно відпрацьовуються ці питання", - сказав прем'єр.

Днями в Індії зафіксували новий рекорд смертельних випадків від коронавірусу. В країні щодоби підтверджують понад 300 тисяч випадків. Цей спалах пов'язують з новим штамом коронавірусу, який називають "індійським".

Через велику кількість хворих в Індії не вистачає кисню та препаратів, тому вже понад 40 країн зголосилися їй допомогти, у тому числі - Сполучені Штати та Велика Британія.

Нагадаємо, сььогодні Індія встановила новий антирекорд із кількості випадків ковіду. Загальна кількість захворювань за весь час пандемії сягнула 21 077 410 осіб, із них 230 168 людей померли.