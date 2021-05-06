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​Тихановська закликала США провести міжнародну конференцію по Білорусі

Вона також попросила американських законодавців посилити підтримку білоруського громадянського суспільства, правозахисників та незалежних ЗМІ.

​Тихановська закликала США провести міжнародну конференцію по Білорусі
Светлана Тихановская
Фото: EPA/UPG

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала провести міжнародну конференцію для розв'язання кризи в Білорусі.

Таку заяву вона зробила в четвер, 6 травня, виступаючи у віртуальному форматі перед членами Комісії Тома Лантоса з прав людини в Палаті представників Конгресу США, передає Deutsche Welle.

На думку Тихановської, Вашингтон міг би взяти активну участь в організації такого форуму "із залученням широкого кола зацікавлених сторін".

Також вона попросила американських законодавців посилити підтримку білоруського громадянського суспільства, правозахисників та незалежних ЗМІ. Крім того, лідерка  опозиції виступила за те, щоб США і далі працювали для "політичної ізоляції режиму Лукашенка", а також підняли це питання для обговорення в рамках саміту G7.

Нагадаємо, у Білорусі майже 9 місяців тривають мирні протести проти фальсифікації підсумків президентських виборів 9 серпня 2020 року. Демонстранти звинувачують владу у фальсифікаціях і вимагають проведення нових, чесних виборів і звільнення політв'язнів, а також припинення свавілля співробітників силових структур щодо протестуючих.

Під час протестів було заарештовано і затримано тисячі людей, в тому числі десятки журналістів. Сотні людей постраждали, кілька загинули. Останнім часом протестні акції носять локальний характер. Опозиція сформувала Координаційна рада для передачі влади, але в підсумку всі члени президії КС були або заарештовані, або опинилися за кордоном. Європейський Союз і США ввели санкції проти Олександра Лукашенка та його оточення.

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