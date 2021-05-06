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Представник Росії в ООН обурився реакцією країн-членів на "свідків подій в Одесі"

Росія привела на засідання за формулою Арріа "очевидців злочинів націоналістів". 

Представник Росії в ООН обурився реакцією країн-членів на "свідків подій в Одесі"
Радбез ООН
Фото: Oleg Nikolenko

Заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський поскаржився, що країни-члени Організації Об'єднаних Націй засудили РФ за "зловживання кріслом у Радбезі" через неформальне засідання, присвячене подіям в Одесі 2 травня 2014 року

Країни закликали Росію припинити політизувати людські трагедії, оскільки РФ привела на засідання ексдепутата Одеської облради Олексія Албу, екскандидата в нардепи Сергія Киричука, а також інших осіб, які збиралися розповідати про "злочини націоналістів", пише "Коммерсант".

Російський дипломат назвав "нудотним" засідання Радбезу за формулою Арріа.

"Засідання РБ за формулою Арріа про трагедію в Одесі та інші злочини націоналістів в Україні залишило тяжке відчуття, близьке до нудоти. Навіть нам, дипломатам, які звикли до подвійних стандартів і лицемірства наших західних колег, спокій давався непросто", - обурився російський представник.

Нагадаємо, що 2 травня 2014 року в Одесі відбулися масові сутички прихильників єдності України та проросійських сепаратистів. У результаті загинули 48 осіб. 124 людини були травмовані, серед яких - 21 правоохоронець. Найбільше жертв було на Куликовому полі. Відтоді щорічно в місті проходять заходи вшанування пам'яті загиблих. 

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