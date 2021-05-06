США повністю підтримали отримання Україною ПДЧ в НАТО, - Єрмак

Втім поки нема підтвердження, чи візьме участь Зеленський у червневому саміті блоку.

Американська сторона підтвердила повну підтримку надання Україні плану дій щодо членства в НАТО. Про це за результатами зустрічі з держсекретарем Ентоні Блінкеном та його заступницею Вікторію Нуланд повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак, пише "Інтерфакс-Україна".

"Ми отримали сьогодні чергове підтвердження щодо повної підтримки можливого отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО. Варто зазначити, що в Північноатлантичному альянсі багато учасників, крім США, тому робота триває. США - наш стратегічний партнер і повністю підтримує наш вступ до НАТО", - зазначив він.

Єрмак додав, що підтвердження участі Зеленського в саміті НАТО у Брюсселі 14 червня поки що немає.

"На сьогодні відсутні будь-які докази участі президента України в саміті НАТО, який відбудеться 14 червня у Брюсселі, у рамках якого заплановано обговорення отримання Україною Плану дій щодо вступу в Північноатлантичний альянс", - сказав він.

За словами Єрмака, Блінкен на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським запевнив у підтримці українських інтересів щодо газопроводу "Північний потік-2".

"США виступають категорично проти його будівництва", - повідомив він.

Нагадаємо, план дій щодо членства - програма дій для країн-кандидатів у члени організації. У 2008 році Україна надіслала до Брюсселя лист з проханням включити її в програму ПДЧ, але через два роки Віктор Янукович ліквідував комісію з підготовки країни до членства в НАТО.

Особливо гостро питання отримання ПДЧ знову постало на тлі того, як Росія стягувала свої війська у Крим та до українських кордонів. США і раніше заявляли про підтримку України з ПДЧ, однак нагадували, що рішення мають ухвалювати не вони, а блок в цілому.