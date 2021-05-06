Фото: EPA/UPG

У Колумбії 5 травня, на восьмий день антиурядових протестів, на вулиці вийшли тисячі демонстрантів. За час мітингів, за різними даними, загинули від 24 до 37 людей, а ще сотні отримали поранення, передає AFP.

Протести почалися після запропонованої владою податкової реформи, яку зрештою скасували. Але демонстрації загострилися через невдоволення політикою уряду щодо охорони здоров'я, освіти та насильницьких репресій з боку правоохоронців.

У мітингах у столиці Боготі, а також містах Медельїн та Калі беруть участь студенти, профспілки і корінні мешканці.

Мітингарі вимагають відставки президента Івана Дуке. Радник президента Мігель Себальос пообіцяв, що влада зустрінеться з протестувальниками "наступного тижня". На мітингу в середу люди зібралися на центральній площі біля штаб-квартири президента. Ще близько 8000 людей вийшли на протести в Медельїні.

"Поліця нападає на нас... ми не вандали", - заявила одна з учасниць протесту Наталья.

Мерія Боготи повідомила, що унаслідок нападів на поліцейські дільниці поранили 30 мирних мешканів і 16 правоохоронців. Протестувальники палили шини, руйнували автобусні зупинки та банки.

"Боляче бачити це, але ще більше ранить халатність глухого уряду", - заявив студент-мітингар.

Look what’s goin on in Colombia 😤 i have family out there pic.twitter.com/HzlwhJOshP — Demo (@_BetOnMe) May 6, 2021

Police in the streets, in sheaves and with weapons, they believe be gods, but in cyberspace they are a piece of shit or simply nothing pic.twitter.com/kbbWCF48xG — Anonymous Colombia (@AnonymousOpCOL) May 6, 2021

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Офіційна статистика говорить про 24 загиблих, з них 18 були застрелені. Понад 800 осіб отримали поранення, без вісти зникли 89 людей. Однак громадська організація "Темблорес" заявила, що загиблих насправді 37.

"Репортери без кордонів" повідомили, що під час висвітлення акцій напали на 79 журналістів, 10 з них поранили силовики.

Це не перші урядові протести в Колумбії - країні, де майже половина людей проживає за межами бідності. У 2019 році троє людей загинули в результаті масових протестів проти уряду країни. Поранення отримали 122 демонстранти і 150 співробітників поліції.