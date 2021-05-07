Латвія визнала геноцид вірмен в Османській імперії

Фото: saeima.lv

Сейм Латвії 6 травня 58 голосами прийняв декларацію з засудженням геноциду вірмен в Османській імперії у 1915-1923 роках, пише Delfi.

В ній говориться, що докази геноциду вірмен, які гинули на своїй історичній батьківщині, є безсумнівними. У зв'язку з цим Сейм вирішив засудити злочини, вчинені проти вірменського народу - відібрання рідної землі, вбивства, етнічні чистки та знищення культурної спадщини.

Ar 58 balsīm Latvijas Saeima atzina armēņu genocīdu! With 58 votes in favor Latvian Parliament just recognized #Armenian genocide! pic.twitter.com/LD7C4uAMGq — Jelena Jesajana (@jelenajesajana) May 6, 2021

Прийняттю декларації передували довгі дебати щодо того, чи варто сваритися з Туреччиною, яка є союзником по НАТО, та робити такі кроки назустріч Вірменії, яка тісно співпрацює з Росією та не визнала окупацію Литви.

Міністерство закордонних справ Туреччини засудило рішення парламенту Латвії.

"Рішення, прийняте парламентом Латвії про визнання подій 1915 року так званим «геноцидом», є нікчемною спробою переписати історію з політичних мотивів. Відкидаємо і рішуче засуджуємо це провальне і незаконне рішення. Парламенти - це не майданчик для написання історії і висловлювання звинувачень", - йдеться в повідомленні турецького МЗС.

Масові вбивства вірменів офіційно визнали геноцидом і засудили також Франція, Бельгія, Нідерланди, Швейцарія (нижня палата парламенту), Швеція, Росія, Польща, Ліван, Італія, Литва, Греція, Словаччина, Аргентина, Венесуела, Чилі, Канада, Ватикан, Болівія, Австрія , Люксембург, Бразилія, Парагвай, Німеччина, Чехія, Португалія.

24 квітня геноцид вірмен визнав президент США Джо Байден (до цього його визнавала тільки частина штатів США).

Туреччина, яка є наступницею Османської імперії, відкидає звинувачення в геноциді 1915-1923 років. Анкара стверджує, що від 300 до 500 тисяч вірмен і таке ж число турків загинули в громадянській війні, коли вірмени повстали проти османських правителів і підтримали вторгнення російських військ.