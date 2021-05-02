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У Туреччині затримали "праву руку" загиблого лідера ІДІЛ Багдаді

Терорист з прізвиськом Басім переховувався з 2017 року. 

У Стамбулі 2 травня затримали громадянина Афганістану з прізвиськом Басім, який, ймовірно, очолював військову структуру терористичної організації "Ісламьска держава".

Поліція Туреччини заявила про його арешт, пише DW. Басім вважається "правою рукою" загиблого лідера ІДІЛ Абу Бакра аль Багдаді

Відповідно до звіту правоохоронців, терориста затримали у передмісті Стамбула. Чоловік подорожував за підробним паспортом. Його місцезнаходження було невідомим від 2017 року. 

Турецькі ЗМІ оприлюднили фото затриманого чоловіка та терориста, відомого під прізвиськом Басім. Басіма підозрюють в організації навчань терористів для ІДІЛ у Сирії та Іраці. 

Як відомо, лідер ІДІЛ Багдаді закінчив життя самогубством - він підірвав пояс смертника під час рейду на його схованку в провінції Ідліб у Сирії в жовтні 2019 року. Разом з ним загинула його дружина і діти. 

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