Фото: npu.gov.ua

Поліція України затримала трьох іранців за підозрою в розбійному нападі та незаконному позбавленні волі. Їм закидають викрадення 25 біткойнів у блогерки з Ірану.

Про це повідомляється на сайті поліції.

Жінка жила в Туреччині, але її заманили в Україну під приводом загрози депортації до Ірану.

"Лідер злочинного угруповання у Туреччині звернувся до потерпілої і повідомив: найближчим часом місцеві правоохоронці можуть затримати її і екстрадувати до Ірану за активну блогерську діяльність, яка нібито суперечить нормам моралі цієї країни. Після цього за 100 тисяч доларів США він запропонував організувати їй і її дитині перетин державного кордону із Туреччини до України та оформити їм відповідний міграційний статус, аби уникнути екстрадиції", - розказав начальник Департаменту міграційної поліції Сергій Пантелеєв.

Коли жінка з донькою приїхали в Україну, їх поселили в орендованій квартирі. Після цього підозрювані почали вимагати у неї криптовалюту.

"Зі слів потерпілої, в орендованій квартирі, де перебувала потерпіла, вони погрожували зброєю їй та її дитині і заволоділи криптовалютою - 25 біткойнами, що становить 1 мільйон 400 тисяч доларів США", - заявив Пантелеєв.

Після цього підозрювані намагалися знову вивезти жінку з дитиною в Туреччину, але були затримані.

Фото: npu.gov.ua

Лідеру угруповання повідомлено про підозру у вчиненні двох правопорушень – незаконному позбавленні волі або викраденні людини та розбійному нападі, а його двом спільникам – у скоєнні розбійного нападу. Після проведення слідчих дій можлива додаткова кваліфікація дій затриманих. У випадку доведення вини учасникам злочинної групи загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.