Кулеба розповів про ключові теми візиту Блінкена в Україну

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що однією з ключових тем майбутнього візиту державного секретаря США Ентоні Блінкена до України буде безпека.

Про це Кулеба заявив про це в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Насамперед, безумовно, говоритимемо про безпеку. Будемо говорити про ту допомогу, яку можуть надати США в реформах. Безумовно, будемо говорити про економіку. Але я сказав би, що зараз у нас є декілька важливих тем, особливо в енергетичній сфері, які будуть в центрі уваги", - сказав Кулеба.

За його словами, ґрунт до візиту Блінкена "добре підготовлений".

"У нас було дуже багато розмов у принципі. Я не пам’ятаю, щоб в історії України за такий короткий час відбулося так багато контактів зі США на всіх рівнях. І президент, і міністр оборони, і мої контакти, і керівник Офісу президента. Тобто ґрунт дуже добре підготовлений… Ми будемо мати предметну розмову з державним секретарем", - сказав міністр.

З приводу того, які кроки готуються щодо форматів взаємодії Україна-США в безпековій сфері, Кулеба сказав: "Ми над цим працюємо".

Державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає Україну наступного тижня на тлі загострення напруженості у відносинах з Росією та у зв’язку з нарощуванням нею військової сили в регіоні. Про майбутню поїздку Блінкен розповів у інтерв’ю, яке анонсував телеканал CBS News. Воно вийде 2 травня.

Про те, що державний секретар США Ентоні Блінкен наступного місяця може прибути з візитом до України, раніше повідомив телеканал CNN із посиланням на джерело в українському уряді, близьке до переговорного процесу.

Зазначалося також, що візит Блінкена стане однією з можливостей обговорити потенційну зустріч Джо Байдена та Володимира Зеленського, поки президент США перебуватиме в Європі цього літа.