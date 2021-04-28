Держсекретар США: "Ми віддали б перевагу більш стабільним відносинами, але все залежить від Путіна"

Для США важливо мати можливість чітко і прямо говорити з президентом РФ Володимиром Путіним, як і з лідерами інших країн, розбіжності в поглядах з якими мають Штати. Про це повідомив держсекретар Ентоні Блінкен в інтерв'ю CNN, текст якого опублікований на сайті Державного департаменту.

"Президент (Джо Байден) дуже чітко дав зрозуміти з першого дня - якщо Росія продовжить агресивні чи беззмістовні дії, ми відповімо. Він також дав зрозуміти, що, слухайте, ми віддали б перевагу більш стабільним і передбачуваним відносинам. Але в кінцевому рахунку все залежить від містера Путіна", - заявив Блінкен.

Держсекретар підкреслив, що в разі продовження Росією такої політики Штати "будуть протистояти цьому та реагувати".

"З іншого боку, якщо він вирішить не загострювати, тоді, я думаю, що є галузі, в яких ми можемо працювати разом, виходячи з наших спільних інтересів, наприклад, стратегічної стабільності", - заявив він.

Нагадаємо, за даними CNN, адміністрація президента США Джо Байдена готує візит до України у травні державного секретаря США Ентоні Блінкена. За словами джерел, "візит може послабити занепокоєння (України) щодо потенційного саміту між Байденом і Путіним, що має відбутися цього літа після зустрічей президента з "Великою сімкою" та союзниками по НАТО".