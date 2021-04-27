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Сейм Литви закликав Росію відвести війська від кордонів України

Резолюція, серед іншого, закликає держави-члени ЄС не підтримувати реалізацію "Північного потоку-2".

Сейм Литви закликав Росію відвести війська від кордонів України
Фото: delfi.lt

Члени Сейму Литви підтримали резолюцію, яка закликає Росію припинити агресію, провокації та пропаганду проти України та негайно відвести свої війська від українського кордону.

Як повідомляється на сайті литовського парламенту, резолюцію підтримали 102 депутати Сейму з 141.

“Сейм рішуче засуджує неспровоковану військову агресію проти України Російської Федерації та інші агресивні односторонні дії, які грубо порушують двосторонні та багатосторонні угоди, міжнародне право, а також створюють загрозу європейській безпеці”, - йдеться у повідомленні.

Парламент Литви закликав РФ допустити міжнародні гуманітарні організації на окуповані українські території, закрити незаконні ізолятори, звільнити незаконно затриманих громадян України.

Резолюція закликає держави-члени ЄС не підтримувати реалізацію енергетичних проектів, що послаблюють євроатлантичну єдність, таких як Північний потік-2. Водночас Сейм закликав міжнародне співтовариство підтримати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, посилити цілеспрямовані економічні та особисті санкції проти Росії та її агресії проти України, а також координувати санкційну політику проти осіб та причетних до корупції в Росії та Україні.

Парламентарі також закликали Україну проводити реформи, особливо у судовій системі, прокуратурі та фінансовому секторі, а також посилити боротьбу з корупцією.

Документ підтверджує рішучу і послідовну підтримку Литвою суверенітет, незалежності та територіальну цілісність України в межах, визнаних міжнародною спільнотою, а також європейській та євроатлантичній інтеграції України, і ніколи не визнає незаконну анексію Росією Криму.

Нагадаємо, 12 квітня глави МЗС країн "Великої сімки" (G7), а також Верховний представник Євросоюзу з питань закордонних справ Жозеп Боррель закликали Росію припинити провокації поблизу кордону з Україною.

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