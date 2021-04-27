Макрон закликав Путіна відвести війська та техніку від кордонів України

Президент Франції вимагає від російського лідера здійснити сумлінне і тривале зниження напруженості з Україною.

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Le Figaro з посиланням на пресслужбу Єлисейського палацу.

“Під час телефонної розмови Еммануель Макрон закликав Володимира Путіна здійснити сумлінне і тривале зниження напруженості з Україною, відвівши свої війська і важкі озброєння від кордону, чітко підтвердивши режим припинення вогню і поновивши вартий довіри діалог”, - йдеться у повідомленні.

Під час розмови Макрон також висловив серйозну стурбованість щодо стану здоров'я ув'язненого опозиціонера Олексія Навального та дотримання його прав. Під час бесіди президент Франції також висловив підтримку з боку Франції своїх європейських партнерів після нещодавнього видворення Москвою 20 чеських дипломатів та італійського дипломата.

Сторони також обговорили ситуацію в Нагірному Карабасі. Глава французької держави підкреслив "необхідність досягти сталого прогресу у питанні ув'язнених, гуманітарної підтримки та збереження культурної спадщини".

Обговорюючи питання Лівії, Макрон нагадав про необхідність працювати над дотриманням режиму припинення вогню, політичної стабільності в країні, а також виведення за її межі іноземних військових.

Країни Заходу вимагають виведення з Лівії найманців ПВК "Вагнер", яке пов’язують з оточенням Володимира Путіна. Москва заперечує наявність в країні своїх кадрових військових.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном порушив питання надання Україні плану дій щодо членства в НАТО.