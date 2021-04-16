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Зеленський під час переговорів з Макроном порушив питання надання Україні ПДЧ

Президент України також надав для ознайомлення Макрону декларацію про підтримку європейської інтеграції України.

Зеленський під час переговорів з Макроном порушив питання надання Україні ПДЧ
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський під час переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном порушив питання надання Україні плану дій щодо членства в НАТО.

Про це він заявив за результатами зустрічі в Парижі з очільниками Франції та Німеччини Еммануелем Макроном та Ангелою Меркель.

“В цілому ми відчуваємо підтримку України в питанні ПДЧ, майбутньому набутті членства в Альянсі. Я хотів би чути конкретику, коли це може бути. Але це залежить не тільки від Франції, хоча, вважаю, Франція відіграє велику роль у вирішенні цього питання”, – наводить слова Зеленського пресслужба голови держави. У червні буде саміт НАТО, і там ми обов’язково будемо чути, чи є такий сигнал, і від яких конкретно країн ми почуємо підтримку в питанні ПДЧ”, - сказав Зеленський.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Він також повідомив, що надав для ознайомлення Макрону декларацію про підтримку європейської інтеграції України – ініціативу, яка пропонується країнам-членам Євросоюзу.

“Ми підготували декларацію, яку ми укладаємо між країнами-партнерами, між країнами – членами ЄС. І та чи інша країна підписує з нами декларацію, якщо підтримує Україну у прагненні бути членом Європейського Союзу”, – пояснив Зеленський.

Нагадаємо, 16 квітня президент Володимир Зеленський прилетів у Францію з робочим візитом. Там він провів зустріч з Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Ангелою Меркель, яка брала участь у зустрічі у форматі відеозв’язку. 

Напередодні візиту до Франції Зеленський дав інтерв'ю Le Figaro, в якому заявив, що покладає великі сподівання на Макрона у розблокуванні "нормандського формату".

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