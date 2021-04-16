Зеленський: зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" намічена на 19 квітня

Президент Володимир Зеленський анонсував зустріч у "нормандському форматі" на рівні радників.

Про це він заявив під час пресконференції в Парижі.

Президент зазначив, що зустріч намічено на 19 квітня.

"Вважаю, що важливо: ми наближаємося до наступного засідання N4. Вважаю, що воно можливе. 19-го числа цього місяця буде засідання радників лідерів "нормандське четвірки". Буде обговорюватися низка питань. Перш за все, будуть обговорюватися кластери, це те, про що ми говорили кілька місяців тому, - що будуть зроблені німецько-французькою стороною кластери, зараз з доповненнями України, розглядається також РФ. Всі чотири країни підготують доповнення до цих кластерів, з чим згодні, з чим ні ", - сказав Зеленський.

За його словами, це буде - "покрокове виконання Мінських угод".

"Після засідання радників ми очікуємо чіткого дотримання режиму припинення вогню на Донбасі", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський прилетів у Францію з робочим візитом. Зазначалося, що на нього чекають переговори з президентом цієї країни Еммануелем Макрон та канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, яка приєднається за допомогою відеозв'язку.

30 березня Меркель і Макрон провели спільну відеоконференцію з президентом Росії Володимиром Путіним.

Напередодні візиту до Франції Зеленський дав інтерв'ю Le Figaro, в якому заявив, що покладає великі сподівання на Макрона у розблокуванні "нормандського формату".