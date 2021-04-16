Порошенко: інформаційні кампанії з вакцинації мають проводити лікарі

Лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко зустрівся з лікарями Черкащини у міській дитячій лікарні, куди передали кисневі концентратори від Фонду Порошенка. Про це повідомляє пресслужба "Європейської солідарності".

Він зазначив, що лікарі працюють у надзвичайно складних умовах - заповнені лікарні, відсутність вільних ліжок, обладнаних киснем, кращою подякою для них будуть чесна платня, необхідне обладнання, необхідні ліки, ефективна система вакцинації.

«Хто має проводити такі кампанії, аби переконати людей вакцинуватися? Головний, кому повірять, – це лікар. Зробіть перше – переконайте лікаря. Кожного дня знімайте відео з лікарями. Показуйте, які наші лікарі герої. Вони де-факто безкоштовно зараз працюють в лікарнях», – наголошує Порошенко.

Також він вважає, що Кабмін має щотижня звітувати, що він зробив.

«Ми твердо переконані, що лише за цих умов можна буде втримати медиків, мотивувати їх йти на ризик життя, підвищити престиж лікарської професії», – переконаний Петро Порошенко.

Він закликав медиків передати свої пропозиції і зауваження, які фракція «Європейська Солідарність» сформує у вигляді законодавчих ініціатив і додатково запропонує під час позачергового засідання Верховної Ради. Зокрема, під час зустрічі медики порушили питання відсутності ковідних доплат сімейним лікарям на первинній ланці.