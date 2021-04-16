У Верховній Раді є фінансові групи впливу на Конституційний суд, – Зеленський

За словами президента, вони представлені деякими народними депутатами і зараз вже втрачають свою впливовість.

Президент Володимир Зеленський заявив, що у Верховній Раді є декілька фінансових груп, які впливали на Конституційний суд.

Вони представлені деякими народними депутатами і зараз вже втрачають свою впливовість. Про це напередодні візиту до Парижа Зеленський повідомив в інтерв'ю Le Figaro, переклад якого навів ОПУ.

Президент зазначив, що деякі судді "сильно вдарили по антикорупційній інфраструктурі", але це "швидко заблокували потужним кроком" – указом про звільнення глави КС Олександра Тупицького і ще одного судді, Олександра Касмініна. Обидва не допускаються до засідань суду.

"Всі антикорупційні органи працюють. Перезавантаження КС ще не відбулось, але ми – на правильному шляху. До речі, ніколи так складно не було. Просто за часи мого попередника – він змінив закон про КС так, щоб не можна було з ними нічого зробити. Вони дали їм надто великі повноваження та унеможливили їхнє звільнення. Тобто це зроблено спеціально, щоб контролювати КС. Слава богу, що ця людина вже в минулому. Ми все це змінимо", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, що 27 березня Володимир Зеленський своїм указом скасував укази про призначення суддями Конституційного суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна. Згідно з текстом документу, указ набирає чинності з дня опублікування.

В документі йдеться про те, що окремі судді Конституційного Суду України, призначені Януковичем, продовжуючи виконувати свої повноваження, створюють загрозу державній незалежності та національній безпеці України, що порушує Конституцію України, права і свободи людини і громадянина.

Цих суддів до будівлі КС не допускають працівники УДО. Наприклад, цього тижня Тупицького не пустили на засідання, яке він сам і скликав. За його словами, на засіданні мали голосувати за його звільнення з посади, але, оскільки його не пустили, "нічого не залишається" як продовжити "бути головою КС".