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ЦВК прийняла уточнений протокол з результатами довиборів на Прикарпатті

Відомо про наявність двох судових справ щодо складення уточненого протоколу.

ЦВК прийняла уточнений протокол з результатами довиборів на Прикарпатті
Фото: cvk.gov.ua

Центральна виборча комісія на засіданні 15 квітня прийняла для подальшого опрацювання протокол окружної виборчої комісії з поміткою “Уточнений” про підсумки голосування в ОВО №87 на проміжних виборах народного депутата України 28 березня.

Відомості уточненого протоколу на засіданні Комісії оголосив голова окружної виборчої комісії ОВО №87, інформує пресслужба ЦВК.

За результатами його доповіді у членів ЦВК виникла значна кількість уточнювальних питань, які вони озвучили голові ОВК та одному із присутніх членів цієї комісії.

Голова комісії Олег Діденко розповів, що вже зараз відомо про наявність двох судових справ щодо складення уточненого протоколу окружною комісією.

“ЦВК ретельно опрацює усі отримані від ОВК матеріали, а також суди проаналізують наскільки правильно чи неправильно були виконані окружною виборчою комісією попередні рішення судів, що набрали законної сили. Таким чином ми отримаємо остаточні рішення, які враховуватимемо при встановленні результатів голосування в цьому окрузі”, - зазначив голова ЦВК.

Як повідомляли, згідно з уточненим протоколом про підсумки голосування, кандидат "Слуги народу" Василь Вірастюк набрав 15 536 голосів, а від "За майбутнє" Олександр Шевченко - 15 114. Таким чином розрив на користь Вірастюка з 749 голосів зменшився до 422.

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