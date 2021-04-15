Зеленський підписав закон про електронні паспорти

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус №1368-IX, який парламент ухвалив 30 березня 2021 року.

Як повідомляється на сайті глави держави, закон закріплює на законодавчому рівні визначення е-паспорта та е-паспорта для виїзду за кордон і прирівнює їх до фізичних аналогів. Це дасть змогу використовувати ці цифрові документи під час поїздок у межах України, під час медичного обслуговування або для банківських операцій, для отримання адміністративних, готельних, телекомунікаційних, бібліотечних, поштових послуг, під час придбання товарів у магазині і для підтвердження особи на запит поліції та правоохоронних органів.

Закон набуває чинності 23 серпня 2021 року.

Сьогодні близько 5 млн громадян України користуються електронними паспортами (цифровими образами ID-карт) через мобільний застосунок порталу державних послуг "Дія". Е-паспорти доступні лише тим українцям, які мають ID-картку або біометричний закордонний паспорт. Їхні основні переваги - захищеність від підробок, простота отримання та зручність використання, зазначають в Офісі президента.