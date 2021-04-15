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Зеленський підписав закон про електронні паспорти

Закон набуває чинності 23 серпня 2021 року.

Зеленський підписав закон про електронні паспорти
Фото: mintrans.news

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус №1368-IX, який парламент ухвалив 30 березня 2021 року.

Як повідомляється на сайті глави держави, закон закріплює на законодавчому рівні визначення е-паспорта та е-паспорта для виїзду за кордон і прирівнює їх до фізичних аналогів. Це дасть змогу використовувати ці цифрові документи під час поїздок у межах України, під час медичного обслуговування або для банківських операцій, для отримання адміністративних, готельних, телекомунікаційних, бібліотечних, поштових послуг, під час придбання товарів у магазині і для підтвердження особи на запит поліції та правоохоронних органів.

Закон набуває чинності 23 серпня 2021 року.

Сьогодні близько 5 млн громадян України користуються електронними паспортами (цифровими образами ID-карт) через мобільний застосунок порталу державних послуг "Дія". Е-паспорти доступні лише тим українцям, які мають ID-картку або біометричний закордонний паспорт. Їхні основні переваги - захищеність від підробок, простота отримання та зручність використання, зазначають в Офісі президента.

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