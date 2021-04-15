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Марина Порошенко запропонувала спростити процедуру надання безоплатної стоматологічної допомоги для соціально незахищених киян

Наразі ця процедура вкрай складна.

Марина Порошенко запропонувала спростити процедуру надання безоплатної стоматологічної допомоги для соціально незахищених киян
Фото: eurosolidarity.org

Міська влада має значно спростити процедуру надання безоплатної лікувально-хірургічної стоматологічної допомоги соціально незахищеним киянам. На цьому наголосила голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко.

«Сьогодні ця процедура вкрай складна і вимагає багато часу. Для того, аби кияни могли отримати допомогу в КП «Київська стоматологія», управління праці та соціального захисту населення РДА формують відповідні списки. Потім вони подаються Департаменту охорони здоров’я та Департаменту соціальної політики. Після цього – списки пацієнтів проходять процедуру погодження на засіданні постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики», – пояснює Марина Порошенко.

«Через таку складну процедуру та неузгодженість окремих нормативно-правових актів, соціально незахищені верстви населення не отримують вчасно стоматологічну допомогу», – змушена констатувати Марина Порошенко.

Голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики напрацювала проєкт рішення, що виправляє цю ситуацію та значно спрощує отримання стоматологічної допомоги в комунальному закладі.

«Моя мета – удосконалення порядку надання безоплатної лікувально-хірургічної стоматологічної допомоги соціально-незахищеним верствам. Пропоную надавати таку допомогу в КП «Київська стоматологія» на підставі паспорта громадянина України, а також довідки, наданої органами соціального захисту населення про перебування особи на обліку соціально незахищених верств населення, або на обліку у територіальному центрі соціального обслуговування», – зазначила Марина Порошенко.

Ще один важливий момент – дохід осіб, які можуть розраховувати на безкоштовну стоматологічну допомогу, має не перевищувати двох прожиткових мінімумів доходів громадян для непрацездатних осіб станом на 1 січня поточного року.

Ініціативу лідерки «Європейської Солідарності» у Києві підтримала постійна комісія Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики. Документ мають розглянути на пленарному засіданні КМР.

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