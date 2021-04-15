Марина Порошенко запропонувала спростити процедуру надання безоплатної стоматологічної допомоги для соціально незахищених киян

Міська влада має значно спростити процедуру надання безоплатної лікувально-хірургічної стоматологічної допомоги соціально незахищеним киянам. На цьому наголосила голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко.

«Сьогодні ця процедура вкрай складна і вимагає багато часу. Для того, аби кияни могли отримати допомогу в КП «Київська стоматологія», управління праці та соціального захисту населення РДА формують відповідні списки. Потім вони подаються Департаменту охорони здоров’я та Департаменту соціальної політики. Після цього – списки пацієнтів проходять процедуру погодження на засіданні постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики», – пояснює Марина Порошенко.

«Через таку складну процедуру та неузгодженість окремих нормативно-правових актів, соціально незахищені верстви населення не отримують вчасно стоматологічну допомогу», – змушена констатувати Марина Порошенко.

Голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики напрацювала проєкт рішення, що виправляє цю ситуацію та значно спрощує отримання стоматологічної допомоги в комунальному закладі.

«Моя мета – удосконалення порядку надання безоплатної лікувально-хірургічної стоматологічної допомоги соціально-незахищеним верствам. Пропоную надавати таку допомогу в КП «Київська стоматологія» на підставі паспорта громадянина України, а також довідки, наданої органами соціального захисту населення про перебування особи на обліку соціально незахищених верств населення, або на обліку у територіальному центрі соціального обслуговування», – зазначила Марина Порошенко.

Ще один важливий момент – дохід осіб, які можуть розраховувати на безкоштовну стоматологічну допомогу, має не перевищувати двох прожиткових мінімумів доходів громадян для непрацездатних осіб станом на 1 січня поточного року.

Ініціативу лідерки «Європейської Солідарності» у Києві підтримала постійна комісія Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики. Документ мають розглянути на пленарному засіданні КМР.