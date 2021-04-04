"Влада намагається перетворити Український культурний фонд на корумпований бізнес-проєкт", – Марина Порошенко

На думку політика, якщо тиск влади не припиниться, то це може призвести до припинення діяльності УКФ.

Складна ситуація, яка виникла навколо переобрання виконавчого директора Українського культурного фонду, пов’язана з тим, що Міністерство культури та інформаційної політики прагне у такий спосіб "вплинути на механізм розподілу державних коштів і контролювати грошові потоки".

Про це в інтерв’ю "Фактам" заявила ексголова Наглядової Ради УКФ, голова постійної Комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики (партія "Європейська Солідарність") Марина Порошенко.

За її словами, під час створення Українського культурного фонду в основу його діяльності було закладено прозорі європейські принципи стимулювання та підтримки творчих людей для реалізації сучасних культурних проєктів.

"А зараз влада розглядає УКФ як бізнес-проєкт… Тому проти керівництва фонду і розпочалася брудна політична піар-кампанія. Тому і тисне на нього Міністерство культури", – наголосила Марина Порошенко.

На думку політика, якщо тиск влади не припиниться, то це може призвести до припинення діяльності УКФ, який "за три роки багато зробив для відродження культури в Україні". Тому, за словами Марини Порошенко, єдиний вихід для порятунку Українського культурного фонду – "це об’єднання всього творчого співтовариства для його підтримки".

Український культурний фонд – державна установа, створена у 2017 році, на підставі відповідного Закону України, з метою сприяння розвитку національної культури та мистецтва в державі, забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального та духовного потенціалу особистості й суспільства, широкого доступу громадян до національного культурного надбання, підтримки культурного розмаїття та інтеграції української культури у світовий культурний простір.

Нагадаємо, що 9 лютого 2021 року було оголошено конкурс на посаду виконавчого директора Українського культурного фонду.

24 березня Наглядова рада УКФ ухвалила рішення про проведення повторного конкурсу на посаду виконавчого директора.

31 березня Міністерство культури та інформаційної політики своїм наказом призначило в.о. виконавчого директора УКФ Ірину Осадчу.