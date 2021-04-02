Марина Порошенко передала 18 кисневих концентраторів у лікарні Києва

Марина Порошенко передала у столичні лікарні кисневі концентратори. 9 апаратів отримала Киівська лікарня N4, ще 9 концентраторів – лікарня N12, повідомляє прес-служба "Європейської солідарності".

«Ще наприкінці лютого я попереджала, що нас очікує загострення ситуації по коронавірусу. І з 23 березня Київ опинився у червоній карантинній зоні. Ви знаєте, що вже з понеділка ми входимо у жорсткий локдаун, тому що ситуація дійсно жахлива», – говорить Марина Порошенко.

«З 4,5 тисяч хворих, які госпіталізовані у столиці, 3,5 тисячі знаходяться в важкому стані і потребують кисневої терапії. На добу понад 700 хворих потрапляє до лікарень столиці. 80% таких хворих потребують кисню», – пояснює Марина Порошенко.

Вона подякувала медикам, які попри надмірне навантаження продовжують рятувати людей. «Я вдячна нашим лікарям, тому що вони працюють цілодобово. Вони всі виснажені, вони працюють за гаслом: «нікому не відмовляти». Ми сьогодні чули, що в 12-ій лікарні навіть в коридорах вже влаштовані додаткові ліжкомісця. І туди підставляють кисневі концентратори для того, щоб хворі дихали», – пояснює Порошенко.

«Безумовно, в таких ситуаціях єдине, що може розірвати ланцюг захворювань – це тотальна вакцинація. І для цього необхідно, щоб наша влада припинила перекидати відповідальність на місцеву владу, а нарешті завезла необхідну кількість вакцини в Україну, як вона і обіцяла для того, щоб масово вакцинувати українців», – наголошує голова Постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики.

«З перших днів пандемії коронавірусу, вже рік, ми завозимо і засоби індивідуального захисту, і ШВЛ апарати, і кисневі концентратори, і тести для тестування на коронавірус. Я дуже вдячна, що ми не одні такі. Є багато громадських активістів і соціально активного бізнесу, які долучаються до процесу рятування українців від коронавірусу», – зазначила Марина Порошенко. «Суспільство не чекає допомоги від держави, від керівництва держави, а об’єднує свої зусилля і рятує самих себе. Як і під час революцій, і під час захисту нашої держави, так і зараз під час боротьби з такою бідою, як пандемія коронавірусу», – резюмувала Порошенко.