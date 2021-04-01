Марина Порошенко закликала відкрити відомчі лікарні для розвантаження медичної системи

Вона також констатувала, що лікарі не отримують у повному обсязі належні їм 300% доплат.

Голова Постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я Марина Порошенко вимагає відкрити відомчі лікарні для прийому хворих на коронавірус і розвантажити медичну систему столиц. Про це вона заявила під час брифінгу.

«Я хочу звернутися до Кабінету міністрів, міністерства охорони здоров’я припинити саботаж і негайно зробити все необхідне для того, щоб виділити відомчі лікарні, які знаходяться в столиці, для допомоги хворим на коронавірус», – говорить Порошенко.

Вона також констатувала, що лікарі не отримують у повному обсязі належні їм 300% доплат, а родини померлих від коронавірусу медиків місяцями безрезультатно оббивають пороги чиновників задля страхових виплат.

«Місцева влада із муніципального фонду виділяє доплату у вигляді 5000 грн для лікарів, 4000 грн для середнього медичного персоналу і 2000 грн – молодшого медичного персоналу. Але при цьому ми бачимо абсолютне невиконання з боку держави своїх обіцянок щодо виплати 300 відсотків до заробітної плати лікарів і медичного персоналу, які лікують хворих на коронавірус. Також тільки 10 відсотків сімей загиблих медичних працівників від коронавірусу отримали компенсацію за те, що дійсно захворіли при виконанні своїх професійних обов’язків», – говорить Марина Порошенко.

Вона нагадала про те, що столиця готова закупити вакцину від коронавісу і навіть виділила на це 140 мільйонів гривень.

«Неможливо сьогодні закупити напряму від виробника місцевій владі вакцину. Тому я як лідер фракції «Європейська Солідарність» в Київраді, як голова Постійної комісії з питань охорони здоров’я і соціальної політики вимагаю негайно розглянути можливість надання квоти місцевим владам для того, щоб вони могли не чекати, а вже сьогодні виходити на виробника і закуповувати безпосередньо вакцини для того, щоб рятувати населення України», – говорить Марина Порошенко.

За її словами, необхідно також закупити ліцензію на виробництво вакцини проти коронавірусу в Україні. «Я впевнена, що наші лабораторії, наша медична галузь готова таку вакцину продукувати, і ми зможемо хоча б таким чином забезпечити масове вакцинування, для того, щоб врятувати життя і здоров’я людей», – резюмує Марина Порошенко.