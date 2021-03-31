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​Марина Порошенко закликала уряд виділити Києву квоту для прямої закупівлі вакцин

Столиця потребує 4 мільйонів доз вакцин.

​Марина Порошенко закликала уряд виділити Києву квоту для прямої закупівлі вакцин
Фото: eurosolidarity.org

Уряд має надати квоту для Києва на пряму закупівлю вакцин від коронавірусу – про це в інтерв´ю «Главкому» заявила голова Постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко. Вона зауважила, що столиця потребує 4 мільйонів доз вакцин, і в бюджеті Києва на вакцину передбачені 140 мільйонів гривень. Однак купити їх місцева влада не може, а центральна не забезпечила необхідні контракти з виробниками. 

«У нас склалася патова ситуація. В першу чергу, це питання особистої відповідальності керівництва держави. Коли ще минулого року глави урядів та президенти багатьох країн безпосередньо займалися укладанням контрактів на придбання державами вакцин, українська влада вирішувала, як використати Сovid-фонд на так зване «Велике будівництво». І коли деякі країни вже почали щеплення, а українці почали гостро ставити запитання: «То де ж вакцина?», наш уряд тільки почав про щось домовлятися», – зауважує Марина Порошенко. 

«В результаті, вся країна спостерігає, яка мізерна кількість доз вакцин завезена. А на внутрішньому ринку вакцину взагалі купити неможливо, бо навіть та обмежена кількість, яка була законтрактована урядом, завозиться через-фірми-прокладки», – пояснює голова профільної комісії Київради.

«Європейська Солідарність» вимагатиме від уряду виділення квот для Києва на закупівлю вакцин безпосередньо у виробника. Адже 140 млн грн – це можливість закупівлі близько 1 млн доз вакцин», – говорить Марина Порошенко.

«До речі, на днях «Рейтерс» повідомив, що однією з відомих компаній уже розробляються ліки від коронавірусу, які проходять кінцеву стадію випробування. І я б тут рекомендувала Кабінету міністрів хоч цього разу не проґавити час і терміново розпочати переговори з цією компанією», – резюмує Марина Порошенко.

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