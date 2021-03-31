Депутат Харківської міської ради Джавід Саід (ОПЗЖ) задекларував "лева африканського чіпованого".

Про це повідомляється в його електронній декларації.

Депутат включив тварину у категорію "Цінне рухоме майно". Судячи з декларації, лев живе у депутата майже 4 роки - з травня 2017 року. У скільки обійшлося придбання лева, невідомо.

У своєму Instagram Саід зазначав раніше, що в 2019 році леву було два роки. У 2020 році тварина важила 245 кілограмів. Депутат часто демонструє тварину в соцмережах, бере на прогулянки по місту і в машині.

Фото: facebook.com/said.jawid.549

Фото: facebook.com/said.jawid.549

Фото: facebook.com/said.jawid.549

Фото: facebook.com/said.jawid.549

Саід - президент громадської організації "Союз афганців України". У 2019-2020 роках займав посаду радника харківського міського голови з питань національних меншин. В 2020 році його обрали депутатом Харківської міської ради 8 скликання.

Серед іншого майна депутат задекларував Bentley Continental 2006 року, кілька квартир та будинків в Харкові та області, нежитлові приміщення в Одесі та Харкові.

Дохід Саіда за минулий рік становив 350 тисяч гривень від оренди майна та 229 тисяч гривень від продажу рухомого майна. Він є власником 70% у ТОВ "Євро Мед" і 50% у ТОВ "Європартнер Фінанс"