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Порошенко запропонував профінансувати виробництво вакцин та закупівлю унікальних ліків від ковіду

Експрезидент закликав владу до негайних дій.

Порошенко запропонував профінансувати виробництво вакцин та закупівлю унікальних ліків від ковіду
Фото: Lb.ua

Лідер партії «Європейська Солідарність», експрезидент Петро Порошенко закликав владу до негайних стратегічних кроків у боротьбі з пандемією коронавірусу. Про це він сказав, виступаючи з трибуни Верховної Ради, наголосивши, що ситуація в регіонах катастрофічна і потребує негайного засідання РНБО за участі керівників усіх фракцій. 

«Зранку пацієнти задихалися, бо концентраторів не було. Хворі – сині, бо бракує кисню. Трупи лежать серед живих, бо нема машини, щоб вчасно вивозити. Бракує ліків. Медикам – не дають доплат». Щоб «Слуги» не перекручували потім мої слова, я хочу наголосити, що це цитата із випуску ТСН на каналі, який привів вас до влади», – зауважив Петро Порошенко.

Він нагадав, що рік тому ніхто у світі не був готовий до пандемії. Але більшість країн за цей час створили систему захисту людей. 

«І тільки у нас третя хвиля пандемії виявилася повною несподіванкою для влади. Розпродавши на початку пандемії захисні маски, Зеленський обіцяв, що Україна буде серед перших країн, яка проведе вакцинацію. І що? Є держави, де провакциновано п’ятдесят відсотків людей, більшість країн Європи перевищило показник 10% всіх своїх мешканців. В Україні – лічені долі відсотка», – констатував експрезидент.

Він нагадав, що у світі триває жорстка конкуренція за доступ до вакцин. «Але це конкуренція глав держав і урядів. І ми маємо із сумом констатувати, що Зеленський цю боротьбу програв. Вакцинацію – зірвано. Натомість антиковідний фонд укатали в позолочений асфальт «великого крадівництва» – десятки мільярдів гривень. А міністерство охорони здоров’я освоїло лише 40% виділених коштів», – зауважив Порошенко.

«Днями одна дуже авторитетна лікарка сказала, що на кінець року в Україні сформується таки колективний імунітет, як і в європейських країнах. Тільки в тих країнах – завдяки вакцинації. У нас – через рекордні показники смертності, на які зараз вийшла, на жаль, наша держава», – говорить лідер «ЄС».

«Ми вимагаємо об’єднатися, спільно скликати засідання РНБО, взяти участь всім керівникам фракцій та груп Верховної Ради. Ми маємо додаткові пропозиції до нашого плану щодо протидії коронавірусу. Виділити кошти на придбання ліцензій на виробництво вакцин всередині держави. Зараз завершується розробка унікальних ліків. І щоб не сталося так, як з вакцинами, зараз треба укласти контракти і проплатити їх», – пропонує Петро Порошенко. 

«Впевнений в тому, що ми маємо захистити людей ліками і дати можливість на РНБО закупити суб’єктам місцевого самоврядування, для того, щоб захистити людей від непрофесійності влади», – резюмує п’ятий Президент.

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