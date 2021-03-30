Депутати ухвалили постанову про засудження подій на мітингу під Офісом президента

Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня ухвалила постанову про засудження подій, що відбулися десять днів тому на мітингу під Офісом президента.

За проголосували 237 народних обранців, 11 висловилися проти.

Цим документом нардепи доручили МВС, СБУ та ДБР:

забезпечити швидке, повне та неупереджене розслідування та надати юридичну оцінку подій, що відбулись 20 березня 2021 року біля Офісу Президента України;

вивчити обставини, що супроводжували події, які відбулись 20 березня 2021 року біля Офісу Президента України, на предмет організації та/або участі у реалізації зазначених подій будь-яких політичних партій України та/або пов’язаних з ними осіб ;

; визначити ступінь вини учасників, організаторів та замовників події у завданні матеріальної шкоди державному майну України та забезпечити притягнення винних осіб до відповідальності у відповідності до законодавства України;

у завданні матеріальної шкоди державному майну України та забезпечити притягнення винних осіб до відповідальності у відповідності до законодавства України; щотижнево у порядку, передбаченому законодавством України, надавати Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності актуальну інформацію щодо ходу розслідування подій, що відбулись 20 березня 2021 року біля Офісу Президента України.

Державному управлінню справами доручили:

протягом триденного строку подати до Верховної Ради України інформацію щодо розміру шкоди, завданої Офісу президента, порядку та джерел фінансування реставраційних та ремонтних робіт;

після встановлення осіб учасників подій, які завдали шкоди будівлі ОПУ, у співпраці з іншими органами державної влади, вжити заходів, спрямованих на відшкодування завданої майнової шкоди.

У пояснювальній записці до постанови її автори (депутати "Слуги народу") зазначили, що "учасники акції протесту обстріляли будинок з піротехніки і намагалися проникнути всередину приміщення, розбивши декілька вікон та пошкодивши вхідні двері. Окрім цього, учасники погрому залили стіни та бруківку фарбою, а також намагалися підпалити будівлю".

Також у записці заявлено, що "поліція намагалася зупинити протиправні дії учасників протесту та відтіснити їх від входу в Офіс Президента, однак протестувальники з метою провокування правоохоронців на жорсткі дії та для створення ілюзії розгону нібито мирної акції, почали кидати в поліцейських фаєри, у зв'язку з чим правоохоронці змушені були відступити".

Нагадаємо, що 20 березня під Офісом президента проходила акція на підтримку Сергія Стерненка. Деякі учасники палили фаєри, обмалювали стіни будівлі та побили скло. Правоохоронці затримали тільки одну людину – Стафійчука – якого назвали "одним з найбільш агресивних учасників акції".

Сам Філімонов у коментарях про події того вечора повідомляв, що биття вікон у план мітингарів не входило.

Стафійчуку та Філімонову оголосили підозри в хуліганстві. Першому обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а засідання щодо другого перенесли. Також перенесли засідання щодо Олексія Білковського.

Крім цього, у хуліганстві підозрюють активіста Романа Ратушного. Ратушний вимагає спростувати наведену про нього інформацію в ролику Геращенка. Учора йому призначили цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслету.

Підозру та цілодобовий домашній арешт отримав і Євген Строкань.

26 березня на чотирьох учасників мітингу під Офісом президента склали адміністративні протоколи. Двом - за використання фаєрів, ще двом - за дрібне хуліганство.

У звіті про акцію спостерігачів громадської організації Ozon йдеться, що приблизно о 19:41 група учасників зібрання (близько 30 людей) запалила фаєри біля входу до ОП. Частина з них також почали кидати фаєри та петарди в будівлю Офісу президента, у вікна та військовослужбовців Нацгвардії, представників поліції, зокрема поліції діалогу, що стояли обличчям до протестувальників біля вхідних дверей у будівлю (близько 40 осіб).